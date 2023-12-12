Роспотребнадзор Приморья рекомендовал носить маски против микоплазмы

В пресс-службе ведомства сообщили, что микроплазменная инфекция регистрируется ежегодно

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендовала жителям использовать медицинские маски в общественных местах для защиты от микоплазменной пневмонии. Об этом ТАСС сообщила главный специалист отдела эпиднадзора управления Марина Шикалова.

"Микоплазменная пневмония - заболевание, которое давно изучено. При правильном лечении оно легко поддается стандартной терапии и быстро проходит. Правила просты: не трогайте грязными руками лицо, а после посещения общественных мест и возвращения домой мойте руки с мылом. В местах массового скопления людей уже сегодня мы рекомендуем носить маску", - сообщила собеседница агентства.

Как уточнили с пресс-службе ведомства, ежегодно ведется совместный мониторинг с Центром гигиены и эпидемиологии Приморья за циркуляцией возбудителей на территории региона, и микроплазменная инфекция регистрируется ежегодно.

Ранее компетентные учреждения Китая сообщили о росте количества случаев ОРЗ по стране. Ожидается, что в ближайшее время их будет еще больше. В основном это вызвано вирусом гриппа, у ряда больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус. Как утверждается, медики в КНР не выявили возбудителей заболевания, которые были бы прежде неизвестны. На прошлой неделе в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в России регистрируются отдельные случаи заболеваемости микоплазменной инфекцией. При этом ведомство не фиксирует изменений в клинической картине заболевания, например появления более тяжелых форм инфекции.