Гинцбург заявил о планах наработать до 500 тыс. доз нового "Спутника лайт" до конца года

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России отметил, что сейчас вакцину не закупают централизовано

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Объем производства вакцины от ковида "Спутник лайт" с обновленным антигенным составом до конца 2023 года составит порядка 500 тыс. доз. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Порядка 300-400 [тыс. доз], до Нового года их будет порядка 500 [тыс.], я бы так сказал", - сказал он, отвечая на вопрос, в каком объеме наработана вакцина.

Гинцбург пояснил, что сейчас вакцина не закупается централизовано.

"Мы его ("Спутник лайт" - прим. ТАСС) должны произвести столько, сколько на него будет объявлено конкурсов - если это бюджетные деньги. Или же сколько нам на счет придет денег по индивидуальным заявкам, если это коммерческие деньги, то есть, [это] - частные клиники. Все, что было объявлено конкурсом на бюджетные деньги, и все, что [по] заявкам от коммерческих структур, - мы полностью до Нового года удовлетворим. Это будет порядка 400-500 [тыс.], а может быть, мы сможем и больше произвести - но это уже пойдет на следующий год, на который у нас уже тоже есть заявки", - добавил ученый.

Накануне пресс-служба Минздрава России сообщила о регистрации обновленного "Спутника лайт". Этот вакцинный препарат прошел клинические испытания, в ходе которых показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов, отметили в министерстве.