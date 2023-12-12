Отделение РГО в Якутии планирует развивать сеть научных станций

В настоящее время работают две научные станции: на озере Лабынкыр и на острове Беннета

ЯКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Отделение Русского географического общества (РГО) в Республике Саха (Якутия) планирует создавать сеть научных станций на труднодоступных и малоизученных территориях. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального отделения Александр Горохов.

"Сеть научных станций: у нас есть задумка о создании. Сейчас [есть] два научных объекта, две научные станции. Первая - на озере Лабынкыр, спасибо за это коллегам нашего Оймяконского отделения. <…> В этом году туда съездила большая группа студентов и провела научные исследования. Вторая станция у нас появилась на острове Беннетта. В 2022 году экспедиция установила там станцию - спасательное депо в виде якутского жилища - балагана", - сказал Горохов.

По его словам, планируется довести число научных станций в сети до 5-7, где на основе сотрудничества могли бы работать и проводить исследования научные организации и ведомства.

Озеро Лабынкыр является одной из местных достопримечательностей Оймяконского района. Озеро расположено на высоте 1 020 м над уровнем моря. Оно остается малоизученным.

Остров Беннетта - один из самых труднодоступных, находится почти на 1 тыс. км северо-восточнее поселка Тикси. Входит в группу островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море. С момента открытия острова прошло почти полтора века. При поддержке отделения прошла экспедиция на надувных катамаранах к острову Беннетта под руководством почетного полярника России Николая Находкина.