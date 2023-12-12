Kyodo: в Японии умерла старейшая жительница страны

Ей было 116 лет, сообщило агентство

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Старейшая жительница Японии Фуса Тацуми умерла на 117-м году жизни. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Тацуми родилась 25 апреля 1907 года и считалась старейшей японкой с апреля 2022 года, когда в 119 лет умерла другая долгожительница. По словам ее родных, она вела обычный образ жизни, а секрет долголетия заключается в правильном и регулярном питании.

Тацуми, по данным центра исследования геронтологии в Лос-Анджелесе, занимала вторую строчку в списке ныне живущих долгожителей планеты. Первое место занимает испанка Мария Браньас Морера, которая родилась на полтора месяца раньше японки.