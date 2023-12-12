На Сахалине планируют создать инженерную школу для подготовки кадров в области энергетики

Основной темой передовой инженерной школы Сахалинского госуниверситета является подготовка кадров для реализации новых проектов в области энергетики и развития водородных технологий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Передовая инженерная школа подготовки кадров для реализации проектов в области энергетики появится в Южно-Сахалинске при Сахалинском государственном университете (СахГУ) - главном вузе региона, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Проект школы СахГУ "Инженерия островов" стал победителем второй волны конкурсного проекта Минобрнауки РФ "Передовые инженерные школы". "Основная тема передовой инженерной школы Сахалинского госуниверситета - это подготовка кадров для реализации новых проектов в области энергетики и развития водородных технологий. Партнерами выступают 10 высокотехнологичных компаний, реализующих проекты в Сахалинской области, и два университета - МГТУ им. Баумана и МФТИ", - рассказали в правительстве области.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в СахГУ запущен проект по обучению школьников естественным наукам. По нему обучаются более 900 талантливых учащихся. В будущем они станут студентами университета и будут обучаться в новом кампусе, строительство которого сейчас ведется в центре Южно-Сахалинска. Именно там разместится инженерная школа, которая будет готовить кадры для востребованных отраслей региона.

Создание передовых инженерных школ - это федеральный проект на основе одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития, которые утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.