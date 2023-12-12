На Камчатке запустят дополнительные рейсы по маршруту Никольское - Козыревск

Их введут с января 2024 года по инициативе Дальневосточной транспортной прокуратуры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Дополнительные рейсы запустят в 2024 году по маршруту Никольское - Козыревск на Камчатке по инициативе Дальневосточной транспортной прокуратуры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Правительством Камчатского края принято решение о введении с января 2024 года дополнительных рейсов ООО "Авиакомпания "Витязь-Аэро" по маршруту Никольское - Козыревск на вертолетах типа Ми-8. При этом для пассажиров, вылетающих из Козыревска, будет предоставляться бесплатный трансфер с автостанции города Петропавловска-Камчатского и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что было рассмотрено обращение жителя Алеутского муниципального округа о снижении транспортной доступности села Никольское в связи с размоканием в осенний и весенний период взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Дальневосточный транспортный прокурор губернатору Камчатского края направил информацию о необходимости проработки дополнительных способов доставки пассажиров.

Село Никольское - единственный населенный пункт на Командорских островах. В нем проживают около 800 человек, добраться до него можно только по воздуху.