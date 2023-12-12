В Японии символом 2023 года выбрали иероглиф "налог"

Торжественная церемония по этому случаю прошла в буддийском "Храме чистой воды" в Киото

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Иероглиф "дзэй" ("налог") выбран символом уходящего 2023 года в Японии. Торжественная церемония по этому случаю прошла в буддийском "Храме чистой воды" в Киото. Ее трансляцию вели ведущие телекомпании страны.

По традиции символ года начертал на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см настоятель храма, монах Сэйхан Мори. Причиной, по которым именно иероглиф "налог" выбран символом года в ходе общенационального опроса, стали многочисленные новости, посвященные налоговой теме в Японии.

Так, правящая Либерально-демократическая партия активно проводила дискуссии относительно решения о повышении налогов для финансирования растущих оборонных расходов. В то же время внимание общественности было приковано к решению премьера Фумио Кисиды о временном сокращении налоговых выплат за счет сокращения подоходного налога и налога на проживание в качестве меры по поддержке населения в условиях роста цен.

Это решение подверглось критике оппозиции и привело к снижению рейтингов правительства, поскольку его сочли мерой повышения популярности властей для проведения досрочных выборов и последующего повышения налогов. На противоречия в подходе администрации указывали и в ходе парламентских дискуссий. На этом фоне в интернете стало популярным прозвище Кисиды "очки, повышающие налоги".

Определение символа года проводится с 1995 года. Нынешняя церемония стала 29-й по счету. В общенациональном голосовании приняли участие более 147 тыс. человек, из них за иероглиф "налог" проголосовало 4,04% участников опроса. Второе место по популярности занял иероглиф "жаркий" из-за аномальной жары в 2023 году. На третьем месте оказался иероглиф "сражение, война", который был выбран иероглифом года в 2022 году.

В 2021 году символом был выбран иероглиф "золото", что обусловлено рекордным количеством золотых медалей, которые японские спортсмены завоевали на летней Олимпиаде в Токио, в 2020 году - иероглиф "тесный", который использовался в призывах к людям избегать тесных помещений в условиях пандемии коронавируса.