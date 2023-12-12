Австралийские историки выступили с открытым письмом в поддержку Палестины

Документ подписали более 100 профессоров, докторов наук и преподавателей истории

СИДНЕЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Австралийские ученые выступили с открытым письмом в поддержку Палестины. Соответствующий документ, подписанный более чем 100 профессорами, докторами наук и преподавателями истории, был опубликован научным журналом Overland.

В своем письме австралийские ученые отмечают, что "Израиль совершает на Газу беспрецедентное по свои масштабам и жестокости нападение, направленное на уничтожение палестинцев и истребление самой возможности для них жить в Газе". "Израиль разрушил университеты и школы, учреждения культуры, библиотеки и архивы. Как историки мы расцениваем это как атаку на прошлое, настоящее и будущее целого народа. Ясно, что так Израиль пытается заставить палестинцев покинуть землю, бывшую домом для многих их поколений", - указали в своем письме ученые, отметив, что "истинное начало конфликта следует отнести к моменту создания государства Израиль, ответственного за 56-летнюю оккупацию Газы, Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима".

"Мы требуем немедленного, полного и прочного прекращения огня и призываем правительство Австралии присоединиться к этому требованию, выразить возмущение атакой на палестинцев и <…> заявить о необходимости полномасштабного расследования и судебного преследования всех, кто совершил военные преступления. Мы призываем к прекращению оккупации и восстановлению справедливости и свободы для всех людей, живущих на этой земле от реки до моря", - сообщается в письме.

Также ученые пообещали сделать университеты в Австралии "местами, где у людей хватит смелости для изложения исторической правды" об истоках, причинах и обстоятельствах палестино-израильского конфликта. "Мы должны извлекать уроки из истории и говорить о ней правду", - резюмировали они.