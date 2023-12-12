Залу 100 фонарей Московского дворца пионеров вернули исторический облик

Специалисты смогли восстановить оформление зала вплоть до колористического решения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Реставраторы вернули историческое оформление Залу 100 фонарей в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Специалистам удалось восстановить облик зала вплоть до колористического решения, сообщается на сайте мэра Москвы.

Как отмечается на портале, за время работы дворца оригинальные отделочные материалы стен и потолков помещения были утрачены. В неудовлетворительном состоянии находились система зенитных фонарей, исчезли подвесные конусообразные светильники, а также система зашторивания, с помощью которой регулировалось дневное освещение. Специалисты смогли восстановить оформление зала вплоть до колористического решения. Это получилось благодаря обнаруженному на выставке эскизу Игоря Покровского - на нем проект помещения был изображен в цвете.

"Основной темой интерьера этого зала стало решение потолка. Освещение пространства осуществлялось через 100 небольших зенитных фонарей естественного света, встроенных в кровлю, под которыми располагалась воздушная металлическая конструкция с подвешенными на ней конусообразными светильниками искусственного освещения. Уровень дневного света регулировался вручную с помощью специальной шторки. Боковые стены зала были облицованы белыми волокнистыми плитами "Травертон", а задняя стена - рейками, обтянутыми специальным полихлорвиниловым профилем черного цвета", - приводится на портале пояснение пресс-службы Департамента капитального ремонта Москвы.

В ведомстве отметили, что реставраторам удалось восстановить конструкцию каждого зенитного фонаря, очистить подвесную конструкцию и вернуть на прежние места 100 черных конусообразных светильников. Кроме того, в зал вернули кресла насыщенного зеленого цвета. В облицовке боковых стен были использованы современные светлые акустические плиты, по цвету и фактуре близкие к историческим. Зал может вмещать более 250 зрителей.

Решение о проведении комплексной реставрации исторических зданий и благоустройства территории Дворца пионеров на Воробьевых горах было принято в 2022 году. Исторический ансамбль образуют семь корпусов. Комплексная реставрация этих зданий не проводилась ни разу в течение 60 лет интенсивной эксплуатации, однако несколько лет назад были отремонтированы корпуса 4 и 5.

Архитектурный ансамбль московского Дворца пионеров на Воробьевых горах - образец советского модернизма, возведенный в 1958-1962 годах, имеющий статус выявленного объекта культурного наследия. Прилегающая к нему территория признана памятником регионального значения.