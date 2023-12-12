"ВКонтакте" назвала инфлюенсеров и наиболее волнующие людей темы в 2023 году

Самыми обсуждаемыми инфлюенсерами из России стали MACAN, Баста и Shaman, зарубежными - Илон Маск, Мадонна и Леди Гага

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Соцсеть "ВКонтакте" составила список тем и событий, сильнее всего привлекших внимание пользователей в 2023 году, сообщили в ее пресс-службе. В разные топы, критерием которых была обсуждаемость, вошли инфлюенсеры, фильмы, сериалы и исполнители ролей, игры, спорт и другое.

Самым обсуждаемым российским сериалом в конце года стал "Слово пацана. Кровь на асфальте", вызвавший дискуссии во "ВКонтакте". Но первую строчку за год удерживает детский мультсериал "Маша и Медведь", далее идут "Папины дочки", у которых недавно вышло продолжение, и "Кибердеревня". Из фильмов больше всего обсуждали "Чебурашку" - самый кассовый в стране, фильмы "Вызов" и "Кентавр".

Самыми обсуждаемыми инфлюенсерами из России стали музыкальные исполнители. Первое место - за артистом года по версии VK Музыки исполнителем MACAN. На втором месте - Баста, на третьем месте разместился Shaman. Топ зарубежных возглавил Илон Маск, далее - Мадонна и Леди Гага.

Самой обсуждаемой игрой в конце 2023 года стала Grand Theft Auto VI от Rockstar Games. Игра в жанре Action/RPG Genshin Impact даже спустя три года после выхода возглавила топ за 2023 год, на втором месте расположился вышедший в начале года шутер Atomic Heart.

"ВКонтакте" составила рейтинг при помощи системы анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics. Учитывались упоминания персон и событий в русскоязычных публичных записях соцсети с 1 января по 20 ноября.

Спорт

Боец UFC Ислам Махачев возглавил топ-3 самых обсуждаемых российских спортсменов. Второе место занял теннисист Даниил Медведев, завершивший в этом году сезон третьей ракеткой мира. На третьем месте - российский хоккеист, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

Лидерами по обсуждаемости среди иностранных спортсменов стали футболисты. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча", победитель чемпионата мира по футболу 2022 года Лионель Месси занял в рейтинге первое место. Он обогнал Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе, которые также вошли в топ-3.

Актеры и актрисы

Самым обсуждаемым российским актером стал Александр Петров, актрисой - Юлия Пересильд. Среди зарубежных актеров больше всего упоминаний собрал Райан Гослинг. Золото в рейтинге зарубежных актрис забрала Марго Робби.