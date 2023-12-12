К поселкам Абакана, где произошло отключение электроэнергии, планируют построить новую ЛЭП

Под отключения попали 122 частных жилых дома, где проживают 265 человек

ТАСС, 12 декабря. Дополнительную воздушную линию построят к поселкам в Усть-Абаканском районе Хакасии, где в выходные произошло аварийное отключение электроэнергии в 30-градусные морозы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона Валентина Коновалова.

"На первом плане сегодня - завершение строительства новой воздушной резервной линии, питающей населенные пункты района. Она нужна, чтобы перераспределить текущую нагрузку. Как доложил директор филиала "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" Николай Шепырев, до конца сегодняшнего дня они планируют работы закончить. [Оперативным] штабом поставлена задача максимально ускориться. Для этого правительство Хакасии предоставит энергетикам дополнительную рабочую силу и спецтехнику", - говорится в сообщении. Таким образом, число линий, обеспечивающих поселки района электроснабжением, будет увеличено с двух до трех.

9 декабря региональный главк МЧС сообщил об отключениях в населенных пунктах Калинино и Расцвет. Тогда, по информации ведомства, под отключения попали 122 частных жилых дома, где проживают 265 человек. В свою очередь, в компании "Россети Сибирь" сообщили, что отключения носят циклический характер и связаны с переходом на электроотопление без модернизации сетей. Проблемы с электроснабжением продолжались 10 и 11 декабря. В понедельник на территории трех сельсоветов ввели режим ЧС. Создали два временных пункта размещения в Черногорске и один в Абакане. Вечером 11 декабря восстановили электрокабель, поврежденный из-за высоких нагрузок, но часть адресов в населенных пунктах остаются неподключенными.

Жителям домов, оказавшихся без электроснабжения, предоставят тепловые пушки и переносные генераторы для отогрева помещений.

По данным Гидрометцентра, по состоянию на 10:00 (06:00 мск) в Абакане было -34 градуса. По информации Среднесибирского УГМС, с 9 по 14 декабря в Абакане ожидается аномально холодная погода: среднесуточная температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы на 12 и более градусов.