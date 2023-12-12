Более 3 млн школьников прошли "Урок цифры" от "Яндекса"

Их познакомили с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров, а также алгоритмов компьютерного зрения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. "Урок цифры" "Яндекса" - занятие в рамках одноименного всероссийского образовательного проекта (идет с 2018 года) собрало более 3 млн школьников. Курс проходил с 20 ноября по 10 декабря, сообщили в IT-компании.

На этом "Уроке" дети узнали о разработке сервиса для поиска пропавшего снежного барса. По ходу выполнения задачи их познакомили с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров, а также алгоритмов компьютерного зрения.

"Это наша миссия и вклад в будущее - в поколение, которое не только хочет быть пользователями технологий, но также готово создавать нечто совершенно новое", - прокомментировала результаты "Урока" директор по образованию в "Яндексе" Дарья Козлова.

"Урок цифры" проводится АНО "Цифровая экономика", Минцифры и Минпросвещения России в партнерстве с ключевыми IT-компаниями и организациями. Глава "Цифровой экономики" Сергей Плуготаренко, слова которого привели в "Яндексе", выразил уверенность в том, что школьники смогут уверенно применять на практике полученные навыки.