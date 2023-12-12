ВС предупредил о штрафах за изготовление агитматериалов на выборах по заказу иноагентов

Часть 1 статьи 5.12 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Законодательство предусматривает штраф за изготовление агитационных материалов не только для лиц, признанных иноагентами, но и для тех, кто изготовит по их заказу агитационные материалы. Это разъяснил Пленум Верховного суда России в проекте постановления "Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, посягающих на установленный порядок информационного обеспечения выборов и референдумов".

"В случае если заказчиком агитационного материала является лицо, которому запрещено проведение предвыборной агитации, например, иностранный агент (за исключением случаев, когда лицо, являющееся иностранным агентом, зарегистрировано в качестве кандидата), привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 5.12 КоАП РФ (изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством) подлежат как указанное лицо, так и лицо, выполнившее работы или оказавшее услуги по изготовлению агитационных материалов по его заказу", - пояснил Пленум со ссылкой на нормы законов об основных гарантиях избирательных прав и о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

"Для целей применения части 1 статьи 5.12 КоАП РФ под изготовлением агитационных материалов следует понимать как заказ на создание данных материалов, так и выполнение работ, оказание услуг по их созданию", - говорится в постановлении.

Часть 1 статьи 5.12 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.