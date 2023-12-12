Зарядные станции для электротранспорта появятся еще в 26 российских регионах в 2024 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении числа участников пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российское правительство расширило число регионов - участников пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, с 2024 года к нему присоединятся еще 26 регионов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, новыми участниками проекта станут Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Якутия, Забайкальский и Камчатский края, а также Амурская, Белгородская, Брянская, Иркутская, Калужская, Кировская, Магаданская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Тамбовская и Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ. "Таким образом, в эксперименте будут принимать участие 67 российских регионов", - резюмировали в кабмине.

Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта стартовал в 2022 году. Создание в стране сети зарядных станций предусмотрено дорожной картой по развитию производства и использования электротранспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых отечественных электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет не менее 10%. "Кроме того, к этому времени в России будет запущено не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых не менее 28 тыс. - быстрые зарядные станции", - добавили в правительстве.