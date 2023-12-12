В РФ штрафы за нарушения агитации на выборах касаются и сообщений в соцсетях

Часть 1 статьи 5.12 КоАП России предусматривает для граждан штраф от 5 тыс. до 25 тыс. рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Штрафы за нарушения требований законодательства при изготовлении и распространении агитационных материалов на выборах распространяются и на сообщения граждан на открытых страницах в соцсетях. Это разъяснил Пленум Верховного суда России в проекте постановления "Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, посягающих на установленный порядок информационного обеспечения выборов и референдумов".

"Обратить внимание судов на то, что физические и юридические лица, не осуществляющие выпуск или распространение средств массовой информации, за распространение в том числе посредством обнародования в информационно-телекоммуникационной сети агитационных материалов с нарушением установленных законом требований несут административную ответственность по части 1 статьи 5.12 КоАП РФ", - пояснил пленум в разработанном постановлении.

Пленум отметил, что субъектами административной ответственности по части 1 статьи 5.12 КоАП РФ могут являться как физическое лицо, привлеченное к проведению предвыборной агитации, так и "осуществляющее ее самостоятельно по собственной инициативе владелец сайта или страницы сайта в сети Интернет (включая страницу в социальной сети, страницу сайта (канал) сервиса обмена мгновенными сообщениями), на которых размещается общедоступная информация, доступ к которой предоставляется для неопределенного круга лиц".

Часть 1 статьи 5.12 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 5 тыс. до 25 тыс. рублей.