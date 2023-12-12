В Москве восстановили приостановленную из-за сбоя регистрацию машин и выдачу прав

Информация обновляется по мере восстановления работоспособности систем

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Регистрация машин и выдача водительских удостоверений возобновлена после технического сбоя в подразделениях ГИБДД Москвы, расположенных во флагманских многофункциональных центрах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях расположенных во флагманских многофункциональных центрах. Информация обновляется по мере восстановления работоспособности систем", - сказали в пресс-службе.

Утром во вторник в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы было временно приостановлено.