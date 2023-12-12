На Дворцовой площади установили главную новогоднюю ель Петербурга

К 20 декабря ее планируют украсить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Главное новогоднее дерево Санкт-Петербурга, доставленное из Выборгского района Ленинградской области, установили на Дворцовой площади. Высота ели составляет около 25 м, наряжать ее будут в течение недели, сообщил ТАСС директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

"Привезли из Выборгского района Ленинградской области сегодня ночью, установили. Елка изначально была 33 м, но на Дворцовой она будет 25 [м] плюс навершие. Чтобы ее нарядить, необходимо не меньше недели, где-то дней 7-8", - рассказал Чистяков.

К 20 декабря елку полностью смонтируют и украсят игрушками и гирляндами. Вокруг нее установят композицию из маленьких живых елей, которые будут спилены по рекомендации лесхоза. Стиль оформления композиции на Дворцовой площади будет схож с прошлогодним: игрушки в ретростиле были закуплены три года назад, поэтому их было решено использовать повторно.

Как рассказали в комитете по культуре, в этом году в Петербурге возобновится традиция праздничных гуляний в центре города. На Дворцовой площади состоится главный новогодний концерт с участием исполнителей нескольких поколений.

До 2020 года на протяжении нескольких лет главная ель на Дворцовой площади была искусственной - так решили горожане в результате интерактивного голосования.