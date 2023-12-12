Опрошенные россияне считают, что Конституция РФ отвечает нуждам страны и народа

По данным ВЦИОМ, большинство респондентов (81%) знакомы с главным законом страны

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Большинство (65%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что российская конституция в полной мере отвечает нуждам страны и ее народа. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

"Две трети россиян убеждены: нынешняя конституция в полной мере отвечает нуждам страны и ее народа (65%, +3 п.п. к 2017 году). Причем среди молодежи до 25 лет так считают 78%. Обратного мнения придерживается каждый пятый (20%, -7 п.п. к 2017 году), заметно чаще - граждане с плохим материальным положением (40%)", - говорится в сообщении.

Большинство респондентов (81%) знакомы с главным законом страны, в том числе 13% хорошо знают документ. Ничего не знают о содержании конституции 18% опрошенных.

Исследование показало, что знание россиянами конституции - не только заслуга системы образования: часто граждане изучают главный закон страны по собственной инициативе (26%). Почти треть (28%) изучали его в вузе, 23% - в школе. Еще 15% к изучению конституции привела рабочая необходимость.

Опрос проводился 3 декабря, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.