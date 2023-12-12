Поток туристов из стран ШОС в Россию в 2023 году вырос в три раза

Он достиг 3 млн человек, заявил заместитель генерального секретаря организации Григорий Логвинов на встрече с пресс-клубом

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Порядка 3 млн туристов из стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) посетили Россию в текущем году - в три раза больше, чем в прошлом году. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов на встрече с пресс-клубом организации.

"Число туристов из стран ШОС, посетивших Россию, выросло в 3 раза по сравнению с прошлым годом и составило три миллиона человек", - сказал Логвинов. Он также привел статистику по ряду других стран - членов организации. По его словам, Узбекистан в 2023 году посетили свыше 2 млн туристов из стран ШОС, а Казахстан - свыше 700 тыс.

"Сотрудничество в области туризма занимает все более важное значение в повестке дня ШОС, - указал Логвинов. - Туристические поездки, контакты между людьми, взаимное знакомство с культурой, историей и традицией друг друга - это почва, на которой произрастает взаимное доверие и уважение между народами и государствами". Он назвал страны ШОС "уникальным созвездием ярких, древних, самобытных культур, философско-религиозных и этических учений, выдающихся памятников архитектуры и неповторимых ландшафтных красот".

Сейчас в ШОС ведется работа по созданию условий для беспрепятственных турпоездок между странами - участницами организации, решаются вопросы восстановления прямого авиасообщения, совместимости национальных платежных систем, а также совершенствования механизмов страхования, указал Логвинов.

"Возможности безвизовых турпоездок сейчас в основном прорабатываются на двусторонней основе, однако не исключено, что в достаточно обозримом будущем это уже будет осуществлено на многосторонней основе", - сказал он.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году, в которую входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне текущего года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства - члена организации. Всего в семью ШОС, которая включает партнеров по диалогу и наблюдателей, входят 26 государств.