На Камчатке закрыли на 30 дней столовую после массового отравления строителей

Инцидент, предположительно, связан с наличием токсина в пищевой кулинарной продукции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты закрыли на 30 суток столовую на территории общежития для строителей нового терминала аэропорта на Камчатке, в которой в начале декабря отравился 41 человек. Об этом сообщает пресс-служба Елизовского городского суда.

"В судебном заседании установлено, что юридическое лицо, осуществляя деятельность по организации питания в столовой на территории строительной площадки в районе аэропорта, допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Законный представитель юридического лица и ее защитник в суде пояснили, что в настоящее время часть выявленных нарушений устранена, а для устранения оставшихся принимаются все меры. Судебным решением деятельность столовой, расположенной на территории строительной площадки, приостановлена на 30 суток. Оказание услуг по организации питания запрещено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, предположительно, пищевое отравление связано с наличием токсина в пищевой кулинарной продукции. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Камчатскому краю Владимиру Кулакову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.