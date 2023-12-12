В Забайкалье объявили экстренное предупреждение из-за морозов ниже 45 градусов

Населению рекомендовали тепло одеваться, больше двигаться и использовать для обогрева ближайшие помещения

ЧИТА, 12 декабря. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявили на территории Забайкальского края из-за морозов ниже 45 градусов с 13 по 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"По информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период 13-15 декабря местами по территории Забайкальского края ожидается сильный мороз с температурой воздуха минус 45 градусов и ниже", - говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендовали надевать теплую одежду и обувь, стараться больше двигаться на морозе, использовать для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов. После прихода домой не стоит сразу пить горячий чай или принимать ванну. Резкая смена температуры может оказать нагрузку на сердце.

Автомобилистам необходимо соблюдать правила дорожного движения. Перед поездкой проверить исправность транспорта. При себе стоит иметь заряженный телефон, запас топлива, теплые вещи, а также транспортный трос, инструменты.