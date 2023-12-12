Привлечение подростков к изготовлению агитматериалов на выборах является нарушением

Пленум Верховного суда РФ разъяснил это в проекте постановления "Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, посягающих на установленный порядок информационного обеспечения выборов и референдумов"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Привлечение несовершеннолетних к изготовлению агитационных материалов на выборах является нарушением законодательства о выборах. Это разъяснил Пленум Верховного суда России в проекте постановления "Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, посягающих на установленный порядок информационного обеспечения выборов и референдумов".

В нем Верховный суд отметил, что "при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.11 КоАП РФ (проведение предвыборной агитации лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом), судам необходимо исходить из того, что действующее законодательство о выборах и референдумах содержит запрет привлекать к участию в проведении предвыборной агитации <…> во всех формах и с использованием любых методов лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах".

"Привлечение к проведению предвыборной агитации <…> несовершеннолетних может выражаться в предоставлении возможности как для их непосредственного участия в предвыборной агитации, например, путем осуществления такими несовершеннолетними лицами призывов голосовать за или против кандидата, избирательного объединения, путем распространения или демонстрации агитационных материалов, так и для участия в действиях, обеспечивающих проведение агитации, например, посредством личного участия в изготовлении агитационных материалов", - говорится в проекте постановления.

После обсуждения на заседании пленума проект постановления с подробными разъяснениями вопросов, связанных с привлечением к административной ответственности за нарушения в ходе информационного обеспечения выборов, передан в редакционную комиссию для внесения изменений с учетом высказанных замечаний перед принятием.