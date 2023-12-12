На станции метро "Генерала Тюленева" появится панно с портретом военачальника

Панно будет выполнено из перфорированного алюминиевого листа и закреплено на стеклянной стене кассового зала над эскалаторами

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Панно с изображением советского военачальника появится в вестибюле станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Станция "Генерала Тюленева" - седьмая по счету на новой строящейся Троицкой ветке. Сегодня общая строительная готовность объекта оценивается на 68%. В подземном вестибюле станционного комплекса "Генерала Тюленева" планируется установить декоративное панно с изображением известного советского военачальника Ивана Тюленева, в честь которого названа станция", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что это панно будет выполнено из перфорированного алюминиевого листа и закреплено на стеклянной стене кассового зала над эскалаторами, ведущими на платформу станции.

Как добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, сейчас на платформенном участке ведутся архитектурно-отделочные работы - строители уже уложили пол гранитом и готовы приступить к монтажу панелей на путевых стенах на предварительно установленные подсистемы. По его словам, проектом предусмотрен динамичный рисунок из крупноформатных треугольных алюминиевых панелей на потолке и путевых стенах.

"Одна из стен будет выполнена в сером цвете, а другая - в ярких оранжевых тонах. Рисунок на стенах и потолке складывается в диагональные линии, которые проходят через всю платформу, а колонны предполагается отделать для контраста темным гранитом", - пояснил Кравцов. Также на станции ведется монтаж инженерных систем.

Троицкая линия метро длиной около 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток - около 100 тыс. человек в сутки. Около новых станций проживает примерно 1,5 млн человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.