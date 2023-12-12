ВС РФ предложил немедленно освобождать осужденных, имеющих тяжелые заболевания

Инициативу законопроекта одобрили на заседании Пленума Верховного суда

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России инициировал законопроект о немедленном освобождении осужденных, страдающих тяжелыми заболеваниями, после вынесения решения суда об освобождении. Такая инициатива была одобрена на заседании Пленума Верховного суда России, которое провел председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Как отметил, представляя законопроект, заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов, в настоящее время решение суда об освобождении осужденного от отбывания наказания с связи с наличием тяжелого заболевания, препятствующего отбыванию наказания, вступает в законную силу по истечении 15 суток, предусмотренных для его обжалования в апелляционном порядке, либо в день вынесения решения апелляционной инстанцией. "В связи с этим указанные тяжелобольные лица не освобождаются незамедлительно после вынесения судом такого решения и вынуждены продолжать отбывать наказание, в том числе в местах лишения свободы, ожидая истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование постановления суда", - отметил Давыдов.

"Согласно статистическим данным, решения об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью приняты судами: в 2020 году - в отношении 2 219 лиц, в 2021 году - 2 013 лиц, в 2022 году - 2 132 лиц, в первом полугодии 2023 года - 1 086 лиц", - отметил судья.

В предложенной поправке в ст. 399 УПК предложено закрепить, что "постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью <…> подлежит немедленному исполнению".