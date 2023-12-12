Производство опиумного мака в Мьянме выросло до рекордного уровня с 2001 года

Площадь посевов опиума в стране увеличилась на 18% в годовом выражении, с 40 100 до 47 100 га, сообщило Управление ООН по наркотикам и преступности

ГОНКОНГ, 12 декабря. /ТАСС/. Мьянма стала крупнейшим в мире производителем опиумного мака после того, как в 2022 году в Афганистане вступил в силу запрет на выращивание этого наркотика. Об этом сообщило Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

"Площадь посевов опиума в Мьянме увеличилась на 18% в годовом выражении, с 40 100 до 47 100 гектаров, и достигла рекордного уровня с 2001 года", - указывается в заявлении регионального отделения UNODC в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. В частности, площади выращивания опиума увеличились в штатах Шан, Чин и Качин, где урожайность выросла на 16%, до 22,9 кг с гектара.

"Политическая, социальная и экономическая нестабильность в стране, последовавшая за военным переворотом в феврале 2021 года, подталкивает фермеров в отдаленных районах Мьянмы к выращиванию опиума", - заявил представитель UNODC в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Джереми Дуглас. "Мьянма стала крупнейшим в мире производителем опиума после недавнего сокращения культивации опиумного [мака] в Афганистане", - отмечается в заявлении.

Как полагают эксперты организации, производство опиумного мака в стране продолжит расти. Распространение наркотиков в Юго-Восточной Азии происходит главным образом через страны так называемого золотого треугольника - горного района на стыке границ Лаоса, Таиланда и Мьянмы. Власти Таиланда регулярно изымают в этом районе крупные партии наркотиков.