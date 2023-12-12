Еще одна "Ласточка" начнет курсировать из Сочи в Абхазию летом

Новый состав уже ввели в график движения поездов, сообщила пресс-служба Абхазской железной дороги

СУХУМ, 12 декабря. /ТАСС/. Новый состав электропоезда "Ласточка" начнет курсировать в Абхазию из Сочи летом 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Абхазской железной дороги (АЖД).

"В рамках договоренности руководства РУП "Абхазская железная дорога" и ОАО "РЖД", летом 2024 года в Абхазию начнет курсировать еще одна "Ласточка". Решение было принято в связи с повышенным спросом на данное направление. Новый состав уже ввели в график движения поездов", - говорится в сообщении.

По данным АЖД, с июня по конец ноября 2023 года "Ласточка" перевезла 48 309 пассажиров. Больше всего пассажиров прибыло в Абхазию в августе - 15 826, меньше всего в ноябре - 2 550.

Как отмечается в сообщении, "АЖД работает над продлением маршрута "Ласточки" и в другие районы Абхазии, в первую очередь в Сухум".

Ранее сообщалось, что "Ласточка" впервые стала курсировать в Абхазию с июня этого года по маршруту Сочи - Гагра.