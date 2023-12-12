В Магадане за четыре дня выпало почти 60% месячной нормы осадков

По прогнозам, циклон отступит 13 декабря

ТАСС, 12 декабря. Циклон принес в Магадан около 16 мм осадков за четыре дня при месячной норме в 27 мм. Это составляет 59% от нормы декабря, сообщает мэр города Юрий Гришан.

"По сведениям Колымского управления гидрометеослужбы, за четыре дня выпало 16,1 мм осадков при месячной норме декабря 27. Все службы работают в усиленном режиме круглосуточно. Сегодня принято решение о привлечении дополнительных сил подрядных организаций", - уточнил градоначальник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, по прогнозам синоптиков, циклон отступит 13 декабря. В течение нескольких дней город будет освобожден от снежных заносов.

На 12 декабря в области объявили экстренное предупреждение из-за сильного снега. Продлили закрытие автодороги Магадан - Балаганное - Талон для всех видов транспорта.