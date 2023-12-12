Часть школ Луганска перевели на дистант из-за роста случаев ОРВИ

По данным правительства республики, удаленное обучение продлится неделю

ЛУГАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. В Луганске 16 общеобразовательных учреждений перевели на дистанционное обучение из-за превышения эпидпорога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики.

"16 общеобразовательных учреждений Луганска переходят на дистанционный формат занятий на 7 дней в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями", - говорится в сообщении.

По данным правительства, дистанционно будут работать 13 школ, учебно-воспитательные комплексы "Интеллект" и "Единство", а также учебно-воспитательное объединение "Восток".