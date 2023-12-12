Клайпедский бизнесмен Стефанов не признал свою вину в деле о торговле оружием

Как установило длившееся семь лет следствие, клайпедчанин был уполномоченным лицом зарегистрированной в Панаме компании и стал посредником в продаже военного снаряжения и продукции двойного назначения Экваториальной Гвинее

ВИЛЬНЮС, 12 декабря. /ТАСС/. Клайпедский предприниматель Владимир Стефанов, обвиняемый в незаконной торговле оружием и отмывании денег, свою вину не признал. Об этом он заявил в Клайпедском окружном суде, приступившем к рассмотрению дела.

"Обвинения серьезные, но, по-моему мнению, они ничем не подкреплены. Вины за собой не вижу", - сказал Стефанов на заседании суда.

Как установило длившееся семь лет следствие, клайпедчанин был уполномоченным лицом зарегистрированной в Панаме компании и стал посредником в продаже военного снаряжения и продукции двойного назначения Экваториальной Гвинее. Как утверждает следствие, у украинских предприятий Стефанов приобретал для передачи заказчику бомбардировщики, авиационные бомбы, вертолеты, истребители, учебные и боевые ракеты, катера и другую военную технику.

За незаконные операции Стефанов получил €91 млн. Эти средства он пытался с 2007 года легализовать, используя различные финансовые манипуляции.