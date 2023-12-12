Трудоустроившие бойцов СВО компании получат статус соцпредприятий

Речь идет о представителях малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому компании, принявшие на работу демобилизовавшихся участников специальной военной операции (СВО), могут получить статус социальных предприятий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о представителях малого и среднего бизнеса. Для получения специальной господдержки они должны выполнить несколько условий, в том числе трудоустраивать социально уязвимые категории граждан. К этой категории теперь отнесены и проходившие службу в зоне СВО.

Перечень дополняется и другими категориями. В частности, это ветераны ФСБ, отражавшие вооруженное вторжение или вооруженную провокацию на государственной границе и в приграничных регионах во время СВО, и бойцы, участвовавшие в специальной военной операции в составе добровольческих формирований.

В список вошли также те, кто проходил службу в органах внутренних дел, противопожарной службе, учреждениях уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения и участвовал в СВО либо выполнял в это время задачи в новых регионах.

Закон вступает в силу со дня опубликования.