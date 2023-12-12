В Подмосковье зафиксировали снижение аварийности на дорогах

На дорогах Московской области с начала 2023 года произошло свыше 3,6 тыс. ДТП

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 3,6 тыс. дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими произошло на дорогах Московской области с начала 2023 года, что на 2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Также на 2,5% уменьшилось количество раненых в авариях, на 5% - число погибших. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Показатели дорожной аварийности в Подмосковье за 11 прошедших месяцев снизились по сравнению с предыдущим годом: число ДТП - на 2%, число погибших - на 5% и число раненых - на 2,5%. Отмечу важный момент, что увеличилось количество столкновений - в том числе попутных, а также наезды на стоящие автомобили. Также среди частых видов ДТП за этот период - наезды на пешеходов на переходах", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

В пресс-службе уточнили, что всего с января по ноябрь включительно в Московской области зафиксировано 3 621 ДТП с погибшими и пострадавшими.

В министерстве напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

"Не останавливайтесь на скоростных трассах на обочине или у отбойников даже на короткое время; если необходимо остановиться, то лучше доехать до специальных "карманов", площадок отдыха или заправочных станций, чтобы не стать жертвой повторного ДТП. Другие автомобилисты могут не заметить вас на обочине, особенно во время сложных погодных условий - тумана, снегопада, метели. При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге звоните в 112 незамедлительно", - добавили в Минтрансе региона.

Пешеходам рекомендовали носить одежду со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными на дорогах.