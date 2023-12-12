ЦППК досрочно завершила капитальный ремонт станции Павловский Посад

На станции заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки, обновили ограждения и смонтировали эргономичное светодиодное освещение

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт станции Павловский Посад Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) завершен досрочно, сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Ремонт станции Павловский Посад в Московской области, к которому компания приступила в июне этого года, завершился с опережением графика. ЦППК обновила и подготовила всю необходимую пассажирскую инфраструктуру. Павловский Посад является одной из самых востребованных станций Горьковского направления - ежегодно с нее отправляется более 2 млн пассажиров", - говорится в сообщении.

На станции заменены плиты перекрытия и фундаментные блоки, обновлены ограждения и смонтировано эргономичное светодиодное освещение. Вместо асфальтового покрытия на станции уложена брусчатка с линиями безопасности, установлены новые урны и лавочки.

По данным пресс-службы ЦППК, на Горьковском направлении МЖД также идет реконструкция остановочных пунктов Вохна и Казанское.