Полиция Польши применила силу, разгоняя протесты перевозчиков на границе с Украиной

Опубликованные правым польским политиком Рафалом Меклером видеоматериалы свидетельствуют, что полицейские выставили кордон с целью пресечь попытку участников акции заблокировать еще одну трассу

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Польская полиция применила силу в ходе разгона польских перевозчиков, которые продолжают блокировать дороги на границе с Украиной несмотря на решение местных властей отозвать разрешение на протест. Об этом свидетельствуют видеоматериалы, опубликованные одним из организаторов протестов, правым польским политиком Рафалом Меклером.

По его словам, на акции протеста перевозчиков, требующих отмены льгот ЕС для их украинских коллег, наблюдаются "дантовские сцены". Так, на одном из опубликованных политиком в социальной сети X (ранее Twitter) ролике видно, как представители полиции силой пытаются зачистить проезжую часть от протестующих, прибегая к жестокому обращению с ними. На другом видео показано, как полицейские выставили кордон с целью пресечь попытку участников акции заблокировать еще одну трассу.

Меклер также приводит слова депутата Сейма (нижняя палата польского парламента) от партии "Конфедерация" Кшиштофа Мулавы, согласно которым польские силы правопорядка получили распоряжение разрешить проезд украинских грузовиков в обход протестов через альтернативные дороги, не предназначенные для транспортных средств этой категории. Мулава утверждает, что протестующим удалось заблокировать движение украинских грузовиков по этим маршрутам.

Ранее радиостанция RMF24 сообщала, что власти города Дорохуска на границе с Украиной приняли решение отозвать разрешение на протест польских перевозчиков, блокирующих въезд украинских грузовиков в Польшу. По данным радиостанции, местные власти сообщили протестующим о решении в устной форме, письменный документ на данный момент еще не готов. Согласно действующему законодательству, перевозчики должны остановить протестную акцию и разблокировать границу. Организаторы заявили, что не намерены подчиняться решению властей.

Польские автоперевозчики 6 ноября начали блокаду пограничных переездов на польско-украинской границе. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, и, в частности, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.