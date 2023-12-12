В Крыму построят трассу в обход Алушты до конца ноября 2026 года

Стоимость проекта составляет более 22,4 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Подрядчик строительства трассы в обход Алушты в Республике Крым завершит работы к концу ноября 2026 года, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Ведутся работы по строительству объездной дороги в обход города Алушты, которая пройдет через село Изобильное с выходом за городской чертой. Работы выполняет подрядчик АО "ВАД". <...> Стоимость строительства объекта - более 22,4 млрд рублей, срок завершения работ - конец ноября 2026 года", - сказал Аксенов.

Из-за горного рельефа проект предусматривает также строительство подпорных стен, двух транспортных развязок, моста через реку Улу-Узень, виадука длиной более 178 м и 7 путепроводов, 5 из которых - тоннельного типа. Сама дорога протяженностью 7,8 км будет четырехполосной.

"Сейчас продолжается подготовительный этап, который включает в себя в том числе организацию дорожного движения на время производства работ, подготовку строительных площадок, переустройство сетей связи", - добавил Аксенов.