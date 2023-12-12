На прямую линию и большую пресс-конференцию Путина пригласили зарубежные СМИ

Мероприятие запланировали на 14 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Представители иностранных СМИ будут работать на намеченной на 14 декабря совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В зале [совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции], еще раз повторяю, будут находиться журналисты: наши представители федеральных СМИ, из всех регионов приедут журналисты, и будут также иностранные СМИ представлены", - сказал представитель Кремля.

По его словам, на предстоящем мероприятии Путин будет отвечать на вопросы журналистов и обращения граждан. "Схематично вот так это будет происходить", - подытожил Песков.