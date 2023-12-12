Сбежавший из Латвии экс-депутат Рижской думы получил убежище в России

Руслан Панкратов преследуется властями Латвии за публичную поддержку СВО на Украине и отстаивание интересов русскоязычного населения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший депутат Рижской думы, общественный деятель Руслан Панкратов, сбежавший из Латвии в Россию из-за угрозы уголовного преследования, получил убежище в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В октябре текущего года в УМВД России по Калининградской области обратился общественный деятель Латвийской Республики, экс-депутат Рижской городской думы с просьбой оказать содействие в получении временного убежища на территории РФ, - сказала она. - В результате рассмотрения заявления гражданина Латвийской Республики ему было предоставлено временное убежище на территории РФ".

Волк напомнила, что Панкратов преследуется властями Латвии за публичную поддержку СВО на Украине и отстаивание интересов русскоязычного населения. В августе 2022 года после посещения подконтрольной России части Запорожской области он был арестован латвийскими властями. Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Панкратов сообщил, что попросил в РФ политического убежища.

Он неоднократно выступал в Латвии в поддержку русскоязычных жителей и против политики местных властей по отношению к русскому языку. Правоохранительные органы Латвии выдвинули в отношении него ряд обвинений: разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, преступления против человечества и оправдание геноцида. В августе 2022 года его арестовали, однако спустя пять месяцев отпустили под залог.