Дипломы двух астраханских вузов будут признаваться в Иране

Аккредитацию получили госуниверситет имени В. Н. Татищева и государственный технический университет

АСТРАХАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Астраханские госуниверситет имени В. Н. Татищева и государственный технический университет прошли государственную аккредитацию в Иране, сообщил журналистам губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в рамках Астраханско-Гилянского делового форума, который проходит в Астрахани.

Иранская провинция Гилян стояла у истоков сотрудничества Астраханской области с Ираном в сфере транспорта и торговли - регионы являются важными звеньями международного транспортного коридора Север - Юг. В Астрахань по приглашению Бабушкина прибыла делегация провинции с целью укрепления двустороннего сотрудничества в промышленности, торговле и логистике.

"Между Астраханской областью и провинцией Гилян соглашение о торговом сотрудничестве подписано еще в 1994 году. Вместе с тем это первый визит генерал-губернатора провинции Гилян в Астраханскую область. Сегодня более 3,5 млн тонн перевалки грузов прошло через наши порты, это больше на 50%, чем за аналогичный период прошлого года. Два наших вуза - Астраханский государственный университет и Астраханский государственный технический университет получили аккредитацию в Исламской Республике Иран, что означает, что в Иране будут признаваться дипломы, полученные в наших астраханских вузах", - сказал он.

Как сообщил на брифинге генерал-губернатор провинции Гилян Асадолла Аббаси, взаимоотношения двух регионов планомерно развиваются почти 30 лет, находясь в активной фазе сотрудничества в последние два года.

"В этом визите нас сопровождают бизнесмены по разным направлениям - сферы промышленности, сельского хозяйства, представители университетов. Два астраханских университета получили подтверждения Министерства науки и образования Ирана. В будущем это станет веской причиной для иранских студентов приехать сюда и учиться", - сказал Аббаси.

12 декабря в рамках визита делегации иранской провинции Гилян в Астрахани проходит Астраханско-Гилянский деловой форум с участием представителей иранского бизнеса, в том числе логистических, нефтяных и судоходных компаний, крупных предприятий. В программе запланировано посещение астраханских портов, объектов Каспийского кластера, торгового дома Ирана, для гостей предусмотрена обширная культурная программа.