Почти 200 граждан Германии и Прибалтики обратились за убежищем в РФ из угроз в связи с СВО

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с января по сентябрь в подразделения ведомства обратилось 84 гражданина прибалтийских государств, что также в несколько раз превышает показатель 2022 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 110 граждан Германии и 84 гражданина прибалтийских государств обратились за девять месяцев 2023 года с заявлениями о предоставлении временного убежища в России из-за угроз в связи с поддержкой российской государственной политики. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что МВД проводится работа по урегулированию правового положения соотечественников, прибывших в Россию из недружественных стран в связи с угрозой преследования за поддержку государственной политики РФ в области развития русской культуры, русского языка и защиты традиционных ценностей, а также действий России при проведении специальной военной операции. "За девять месяцев текущего года с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории РФ обратилось 111 граждан Федеративной Республики Германия, что в несколько раз больше, чем в прошлом году. 82 из них временное убежище уже предоставлено", - сказала Волк.

Кроме того, с января по сентябрь 2023 года с аналогичными заявлениями в подразделения МВД России обратилось 84 гражданина прибалтийских государств, что также в несколько раз превышает показатель 2022 года. "71 из них в настоящее время получил временное убежище на территории России", - подчеркнула представитель ведомства.

В качестве примера она рассказала о судьбе подростка из Германии. Его мать - гражданка РФ - в октябре обратилась с просьбой о помощи в управление по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области. Женщина пояснила, что со своей семьей экстренно покинула ФРГ, но из-за нехватки времени у нее не было возможности запросить необходимые документы в компетентных органах Германии для приобретения сыном российского гражданства. С целью оказания содействия семье сотрудники полиции приняли у женщины соответствующее заявление и в кратчайшие сроки провели все необходимые процедуры. В течение месяца юноша получил паспорт и стал гражданином России.