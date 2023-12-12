РФ ратифицировала конвенцию СНГ о передаче исполнения наказания

Конвенция регулирует отношения договаривающихся сторон по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, и применению мер уголовно-правового характера, назначенных судом в отношении гражданина другого государства

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции государств - участников СНГ, регулирующей порядок передачи исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Конвенция была подписана в Ашхабаде 11 октября 2019 года. Она регулирует отношения договаривающихся сторон по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, и применению мер уголовно-правового характера, назначенных судом в отношении гражданина другого государства.

Любой осужденный, к которому может быть применена эта конвенция, информируется государством, где было назначено наказание, о ее содержании и последствиях передачи исполнения наказания. Осужденный или его законный представитель могут обратиться с ходатайством о передаче исполнения наказания в государство, где было назначено наказание, либо в государство исполнения наказания.

В случае принятия решений о передаче исполнения наказания компетентные органы сторон согласовывают порядок передачи заверенной копии личного или контрольного дела осужденного с документами, необходимыми для исполнения. При этом осужденный обязан покинуть территорию государства, где было назначено наказание, и прибыть в компетентный орган той страны, где оно будет исполняться, не позднее чем через 45 дней с даты получения информации об этом. Если перемещение осужденного связано с угрозой для его жизни или здоровья, то срок его перемещения продлевается до тех пор, пока состояние здоровья осужденного не позволит это сделать.

Положения конвенции применяются в отношении судебных решений, которые вступили в законную силу. Вместе с тем конвенция не применяется к вопросам, связанным с исполнением судебных решений об установлении принудительных мер медицинского характера, а также приговоров, в соответствии с которыми в качестве наказания определены штраф или иное наказание имущественного характера, а также конфискация.

Конвенция вступит в силу через 30 дней с даты получения Исполнительным комитетом СНГ третьего уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур.