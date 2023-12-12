В России ликвидируют все скотомогильники и запретят строить новые

Их содержание и закрытие должно производиться в соответствии с ветеринарными правилами

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому создание новых скотомогильников запрещается, а все старые должны быть ликвидированы в течение 25 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Содержание и закрытие скотомогильников должно производиться в соответствии с ветеринарными правилами. 25 лет на ликвидацию отсчитываются со дня завершения эксплуатации. Исключение из этих правил - скотомогильники с биоотходами, зараженными возбудителем сибирской язвы.

Как отмечалось в сопроводительных материалах, на территории страны расположено почти 14 тыс. скотомогильников, из которых 46% являются действующими, и они могут нести угрозу биологической безопасности. Отдельно закон запрещает возведение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов на территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов.

Также документ предусматривает создание реестра скотомогильников и организаций, осуществляющих обращение с биологическими отходами. Помимо этого, на законодательном уровне закрепляется определение биологических отходов. Они подразделяются на две категории - умеренно и особо опасные. Утверждать перечень биологических отходов будет министерство сельского хозяйства России.

Закрепляется, что обращение с биологическими отходами, содержание и эксплуатация объектов уничтожения биологических отходов ведется организациями и гражданами, информация о которых включена в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Ответственным за учет будет также Минсельхоз РФ, который наделяется полномочиями по изданию ветеринарных правил эксплуатации и ликвидации скотомогильников. Согласно документу, уничтожение биоотходов должно производиться с использованием специальных объектов, при этом уничтожение особо опасных биологических отходов в скотомогильниках запрещается.

Профилактика болезней

Как отмечал зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов, принятие закона "позволит в полной мере обеспечить прослеживаемость биологических отходов в течение всего оборота и повысит эффективность мер по профилактике распространения общих для человека и животных болезней".

Он уточнял, что для реализации закона потребуется разработка одного указа президента и 15 нормативно-правовых актов правительства. Кроме того, необходимо будет провести организационные мероприятия. Как в свою очередь подчеркнул глава комитета СФ Александр Двойных, вопрос будет взят на особый контроль.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, за исключением положения о запрете строительства новых скотомогильников - оно начнет действовать с 1 сентября 2024 года. Эксплуатация ранее созданных скотомогильников в целях уничтожения умеренно опасных биологических отходов допускается до 1 января 2030 года.