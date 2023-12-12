Украинцам выдали свыше 137 тыс. разрешений на оружие за 5,5 месяца работы единого реестра

В МВД также указали, что более 14 тыс. украинцев обратились в контакт-центр реестра с вопросами о получении услуг или для решения проблемных ситуаций

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины с 23 июня этого года, когда в стране заработал единый реестр оружия, выдало украинцам почти 140 тыс. разрешений на владение оружием.

"Граждане Украины с июня получили более 137 тыс. разрешений на владение оружием", - сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. По данным МВД, всего было подано 149 тыс. заявлений.

Порог в 100 тыс. разрешений был преодолен в начале ноября. Таким образом, менее чем за полтора месяца МВД выдало 37 тыс. разрешений. В ведомстве также указали, что более 14 тыс. украинцев обратились в контакт-центр реестра с вопросами о получении услуг или для решения проблемных ситуаций.

Единый реестр, куда вносится все оружие, которое есть на территории страны, заработал 23 июня. Власти страны в феврале прошлого года начали раздавать оружие всем желающим. Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта 2022 года подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". 15 марта того же года в МВД сообщали, что населению выдали "десятки тысяч автоматов". При этом украинские СМИ писали, что в городах страны действовали банды вооруженных грабителей. Власти в некоторых регионах в начале этого года призвали жителей сдать оружие, но в отведенный срок сделано это не было. В конце марта в МВД заявили, что до завершения боевых действий оружие изымать у населения не будут.

29 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что каждый житель страны должен иметь дома пулемет. По его мнению, у человека, имеющего оружие, "совсем другие ощущения", он "чувствует себя более защищенным".