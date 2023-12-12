Специалисты из Кузбасса заменили 1,4 км сетей тепло- и водоснабжения в донецкой Горловке

Работы проводили 16 человек

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты из Кемеровской области, начавшие с 1 ноября 2023 года работы на объектах коммунальной инфраструктуры в пострадавшей от военных действий Горловке (Донецкая Народная Республика), восстановили в городе 1,4 км сетей тепло- и водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

"Аварийно-восстановительный отряд в составе 16 человек за полтора месяца провел в прифронтовом городе работы по ликвидации аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях более чем по 60 адресам, заменено 1 409 метров сетей тепло- и водоснабжения. Специалисты используют современные ремонтные материалы, полученные Горловкой в рамках гуманитарной помощи от Кузбасса", - говорится в сообщении.

Горловка является подшефным городом Кузбасса, ранее туда была отправлена строительная и дорожная техника, оборудование для городских котельных, оказывалась помощь в строительстве асфальтобетонного завода. В соответствии с соглашением между регионом и городом зимой в Горловке будут посменно работать две аварийно-восстановительные бригады из Кузбасса, первая из которых в эти дни завершает работу.

"По поручению губернатора Сергея Цивилева на смену первой бригаде кузбасских коммунальщиков, которые работают в Горловке с 1 ноября, отправилась вторая. Это 14 специалистов жилищно-коммунального комплекса: электрогазосварщики 6-го разряда, слесари 4-го и 6-го разрядов, механик и водители специализированной техники", - сообщили в пресс-службе.

В распоряжении специалистов имеется необходимая инженерная техника и оборудование: аварийная машина, экскаваторы-погрузчики, грузовые автомобили ГАЗ-3310 "Валдай" и УАЗ "Профи", самосвал "Камаз", автомобиль "Урал" с краново-манипуляторной установкой, пассажирский микроавтобус. В ближайшее время ожидается поставка машины для вакуумной очистки канализационных, дренажных систем и колодцев (илосос) и каналопромывочной машины, говорится в сообщении.

"Мы оказываем всестороннюю поддержку нашему городу-побратиму - жителям Горловки помогают наши врачи, а всем детям скоро придут новогодние подарки. Для восстановления системы жизнеобеспечения отправляем специалистов высокого класса, они уже показали высокие профессиональные навыки в сложных условиях. Отряд полностью оснащен специализированной техникой и необходимыми расходными материалами. Впереди еще много задач, выполнение которых под силу нашим специалистам", - сказал Цивилев, которого цитирует пресс-служба.