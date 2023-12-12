Путин подписал закон о целостности и неделимости музейных собраний

Согласно документу, особо ценным движимым имуществом признаются все предметы и коллекции музеев, играющие существенную роль в научно-исследовательской, образовательной и просветительной деятельности

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который закрепляет принцип целостности и неделимости собраний музеев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, особо ценным движимым имуществом признаются все предметы и коллекции музеев, играющие существенную роль в научно-исследовательской, образовательной и просветительной деятельности. К нему также относятся экспонаты, не включенные в состав музейного фонда и находящиеся в оперативном управлении музеев. Как поясняла зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева, речь идет о предметах научно-вспомогательного и иных фондов.

Согласно принятому документу, собственник может изъять предметы и коллекции, находящиеся в музее на праве оперативного управления, только в случае их использования не по назначению.

Также устанавливается, что возможность передать в безвозмездное пользование организациям музейные экспонаты, находящиеся в государственной собственности, распространяется на религиозные организации.

Закон устанавливает обязанность музеев, иных организаций и граждан, которые владеют или пользуются музейными предметами и коллекциями, проверять их фактическое наличие и физическую сохранность. При этом запрещается взыскивать с музея его собрание для покрытия обязательств и не разрешается разделять собрание на части при смене собственника или изменении ведомственной принадлежности музея.