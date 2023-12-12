В Катаре заявили, что Запад отвергает принципы религии, навязывая однополые браки

Эта цивилизация воплощает величайший вызов современному человеку, заявил первый замминистра вакуфов и по делам ислама Халид Шахин аль-Ганим

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Западная цивилизация отвергает принципы религии, навязывая однополые браки и подобные ценности, представляет величайший вызов человечеству. Об этом заявил первый замминистра вакуфов и по делам ислама Катара Халид Шахин аль-Ганим на пленарном заседании XIX международного мусульманского форума.

"Западная цивилизация <...> осмелилась отвергнуть законы принципа и ценностей религии и приняла доктрины, которые превозносят ценности индивидуальной свободы, сексуального освобождения и однополые браки", - сказал он.

"И, хотя мы признаем, что западная цивилизация сыграла свою роль в наблюдаемом сегодня развитии, это не оправдывает ее стремления навязать свои предосудительные действия современным людям - мусульманам и немусульманам, - отметил замминистра. - Эта цивилизация оказалась лишена каких-либо человеческих, культурных ценностей, она по-прежнему продолжает воплощать собой величайший вызов современному человеку".

Кроме того, по его словам, принятие Западом подобных ценностей означает его переход с позиции свободы, индивидуального выбора к его навязыванию.