Глава РАН сообщил об отмене деления НИИ на категории в 2024 году

По словам главы Геннадия Красникова, на смену категорированию придет рейтингование

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Деление научно-исследовательских институтов на три категории будет отменено с 1 января 2024 года. Об этом сообщил ТАСС президент РАН Геннадий Красников.

"Мы договорились - и сейчас готовятся документы о том, что фактически с января 2024 года это [деление на категории] будет отменено. <...> [Министр науки и высшего образования РФ] Валерий Николаевич [Фальков] сказал, [что] специально будет проведен последний конкурс по оборудованию и дальше это закончится", - рассказал Красников.

Деление академических институтов на три категории существует со времен СССР, от этого зависит финансирование и экономическое положение института. Последний раз категории были присвоены в 2018 году.

О намерении отменить деление на категории заявили и Красников, и Фальков на общем собрании Российской академии наук 12 декабря. При этом министр особо подчеркнул, что средства на обновление приборной базы научных организаций на 2024 год "будут доведены в полном объеме". "Соответствующие конкурсные процедуры завершатся до 30 декабря", - сообщил Фальков.

Традиционно научные институты РАН делятся на три категории, что влечет разницу в финансировании и снабжении. "Это очень много значит. Мы в свое время, более пяти лет назад, провели классификацию институтов, и те институты, которые оказались во второй и третьей категориях, фактически были лишены развития. Они не могли даже принимать участие в конкурсе на новое технологическое научное оборудование. Вот этот барьер мы снимаем", - отметил Красников ТАСС.

На смену категорированию, по словам главы РАН, придет рейтингование. Но оно не будет иметь таких финансовых последствий. "Конечно, мы будем делать определенные рейтинги, но они безденежные. Только для того, чтобы институты понимали, где они находятся. Как их оценивает не только научная общественность, но <...> в том числе и Академия наук с точки зрения их научного потенциала, результатов, которых они достигают, какая у них есть инструментальная, приборная база", - рассказал академик Красников.