Патриарх Кирилл заявил, что РФ противостоит злу, которое угрожает всей цивилизации

Глава РПЦ отметил, что "Русский мир занимает важную часть мира вообще, человеческой цивилизации"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия столкнулась со злом, которое угрожает всему миру и человеческой цивилизации. Если на него не реагировать, то это может привести народы к страшным военным последствиям. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с представителями комитета семей воинов Отечества.

"Если делать вид, что ничего не происходит, никак не реагировать, то зло начинает расширяться. <...> Наша Родина сегодня столкнулась со злом, которое угрожает всему Русскому миру. А поскольку Русский мир занимает важную часть мира вообще, человеческой цивилизации, то речь идет о том, что это может привести народы мира к страшным военным последствиям", - сказал он.

Также глава РПЦ добавил, что сейчас работа комитета семей воинов Отечества имеет особое значение, потому что направлена на поддержку семей тех, кто защищает Родину. "Без опыта семейного строительства невозможно само существование народа. Силой, соединяющей общество, является семья", - считает патриарх.

Кроме того, он поддержал предложение о создании рабочих групп между комитетом и священниками, которые уже имеют опыт работы с участниками специальной военной операции и их семьями. "Владыка Пантелеимон, просил бы вас заняться этим вопросом. Изучить все, потому что мысль очень хорошая, но ее надо актуализировать", - сказал он, комментируя инициативу.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон в свою очередь отметил, что сейчас во всех епархиях назначены священники, которые взаимодействуют с фондом "Защитники Отечества". "Я думаю, эти священники могли бы тоже принять участие в этой работе", - пояснил он.