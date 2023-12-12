Муфтий назвал оправданным выдворение из РФ подростков, потушивших Вечный огонь

По словам главы Духовного собрания мусульман РФ муфтия Альбира Крганова, те, кто оскверняет священные для страны символы, должны нести ответственность

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Осквернение священных для России символов, таких как Вечный огонь, заслуживает наказания, а выдворение из страны за миграционные нарушения оправданно. Об этом заявил ТАСС глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, комментируя публикации о возможной депортации подростков из Узбекистана, забросавших снегом Вечный огонь в петербургском Красном Селе.

Ранее сообщили, что трем школьникам и их родителям грозит выдворение из России, поскольку они живут в стране нелегально. Отвечая на вопрос, считает ли он оправданным такое наказание, Крганов сказал: "В данном случае однозначный ответ - да".

"Потому что в ходе проверки установлено, что обе семьи проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Нарушили миграционное законодательство - отвечайте", - пояснил муфтий.

Собеседник агентства также отметил, что те, кто оскверняет Вечный огонь, должны нести ответственность, "будь то мигранты или любые другие социальные группы людей". "Дети мигрантов, значит, плохо знают историю, ценности России, если такое позволяют себе. Значит, не доработали семьи, образовательные учреждения и общественные, национальные деятели там, и свои земляки, общины здесь, не хватает достаточной работы по интеграции", - добавил Крганов.