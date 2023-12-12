Путин подписал обновленный базовый закон о занятости

Он определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики в сфере занятости населения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию базового закона "О занятости населения в РФ". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики в сфере занятости населения. Документ вводит или корректирует некоторые понятия, в том числе "занятость", "самозанятость". Также уточняется статус граждан, которые могут считаться занятыми или безработными.

Как ранее отмечала один из авторов поправок, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, законом на постоянной основе закрепляются меры, направленные на содействие занятости молодежи. Добавлено финансовое стимулирование работодателей, которые трудоустраивают таких граждан.

Устанавливается новый порядок получения статуса безработного. Теперь таковыми будут признаваться люди, ищущие работу, зарегистрированные службами занятости и готовые приступить к ней. Решение о признании гражданина безработным будут принимать ведомства региона, в котором он зарегистрирован. Если органы занятости не смогут предоставить человеку подходящую работу в течение 10 дней с момента регистрации, то он будет считаться безработным с первого дня подачи заявления.

Отдельный акцент сделан на профилактику безработицы. Службы занятости будут помогать не только нетрудоустроенным, но и тем, кто, имея работу, ищет лучшие условия. Особая поддержка будет оказана работникам, находящимся под риском увольнения, предпенсионерам, бывшим участникам специальной военной операции и членам их семей.

Расширен перечень критериев, по которым определяется подходящая для человека работа. При подборе будут учитываться не только размер зарплаты, но и опыт, форма занятости, отдаленность рабочего места от места проживания, жизненная ситуация, ограничения по здоровью. Фиксируется размер минимального и максимального пособия по безработице. Предусмотрена его ежегодная индексация.

Нелегальная занятость

В новой редакции закона содержится отдельная глава, направленная на противодействие нелегальной занятости. Под этим понимается работа в нарушение порядка оформления трудовых отношений.

Для противодействия нелегальной занятости правительство РФ утвердит план мероприятий, а также разработает меры борьбы с ней. Органы исполнительной власти в регионах будут создавать межведомственные комиссии, а порядок их формирования установит кабмин.

Основные положения нового закона вступят в силу с 1 января 2024 года.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в январе группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как ранее отмечал Володин, "принятие нового закона о занятости назрело давно", так как предыдущая редакция разрабатывалась 30 лет назад, с тех пор появились "принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы".