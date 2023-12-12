Госдума приняла закон о штрафах за передачу мобильных телефонов в тюрьмы

Их размер составит до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон о введении штрафов до 50 тыс. рублей за передачу или попытку передачи любым способом средств мобильной связи лицам, содержащимся в местах лишения свободы.

Так, статья 19.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях теперь будет называться "Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей" (сейчас "Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания"). Также увеличиваются размеры штрафов за передачу или попытку передачи запрещенных предметов. Он составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 3 тыс. до 5 тыс. рублей).

Также статья дополнена новой частью об ответственности за передачу или попытку передачи средств мобильной связи, иных средств коммуникации или комплектующих к ним. По ней штраф составит от 25 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.