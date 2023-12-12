Госдума уточнила специальности для кандидатов в судьи в новых регионах России

Судьями смогут становиться те, кто имеет высшее юридическое образование по специальности "правоохранительная деятельность"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла закон, по которому судьями федеральных судов в новых регионах РФ смогут становиться те, кто имеет высшее юридическое образование по специальности "правоохранительная деятельность".

Изменения вносятся в законы о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Сейчас кандидаты на должность судьи должны иметь высшее образование по специальности "Юриспруденция". При этом практика подбора кандидатов в судьи федеральных судов указанных регионов показала, что перечень закрепленных законом требований становится "недостаточным с учетом местных особенностей", так как не позволяет допускать к участию в конкурсе на вакантные должности судей лиц, которые имеют высшее юридическое образование по специальности "правоохранительная деятельность", указано в пояснительной записке к документу.

Принятым законом устанавливается, что к участию в конкурсе на вакантные должности допускаются также граждане РФ, имеющие высшее юридическое образование по специальности "правоохранительная деятельность", полученное на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, а также на территории Украины. Новое положение будет применяться до 1 января 2026 года.

Также уточняется, что заключение о рекомендации на должность судьи федерального суда получают кандидаты, сдавшие квалификационный экзамен на "отлично" или "хорошо".